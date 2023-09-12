Milliler Japonya önünde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda 10 puanla liderliğini sürdüren Türkiye, özel maçta bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Belçika Cegeka Arena'da TSİ 15.20'de oynanacak olan karşılaşmayı Hollanda federasyonundan Allard Lindhout yönetecek. Mücadeleyi TRT 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Grup'ta son karşılaşmasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, 12 Ekim'deki kritik Hırvatistan müsabakası öncesi en ciddi sınavını verecek.

ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

TÜRKİYE ile Japonya, A Milli düzeyde daha önce biri özel, diğeri de resmi olmak üzere iki kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasında ilk kez 1997'de Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0 galip ayrılırken, A Milli Futbol Takımı da üçüncülük kürsüsüne çıktığı 2002 Dünya Kupası son 16 turunda Asya ekibini kendi seyircisi önünde 1-0 yenmeyi başarmıştı. İki ülke bu kez 21 yıl sonra yine bir özel müsabakada bugün kozlarını paylaşacak.