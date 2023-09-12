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Milliler Japonya önünde

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu lideri Türkiye, Belçika’da bugün 15.20’de Asya ekibi ile özel maçta karşılaşacak

HABER MERKEZİ
Milliler Japonya önünde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda 10 puanla liderliğini sürdüren Türkiye, özel maçta bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Belçika Cegeka Arena'da TSİ 15.20'de oynanacak olan karşılaşmayı Hollanda federasyonundan Allard Lindhout yönetecek. Mücadeleyi TRT 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Grup'ta son karşılaşmasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, 12 Ekim'deki kritik Hırvatistan müsabakası öncesi en ciddi sınavını verecek.

ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

TÜRKİYE ile Japonya, A Milli düzeyde daha önce biri özel, diğeri de resmi olmak üzere iki kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasında ilk kez 1997'de Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0 galip ayrılırken, A Milli Futbol Takımı da üçüncülük kürsüsüne çıktığı 2002 Dünya Kupası son 16 turunda Asya ekibini kendi seyircisi önünde 1-0 yenmeyi başarmıştı. İki ülke bu kez 21 yıl sonra yine bir özel müsabakada bugün kozlarını paylaşacak.

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