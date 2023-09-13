Gurur tablosu

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu. Dünyanın 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk olarak Milletler Ligi şampiyonu, daha sonra ise tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. Bu süreçte Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncuları takımda gösterdiği performansla tüm dünyaya ders verirken, bunun yanında Avrupa Şampiyonası'nın Rüya Takımı'na seçildiler. Sultanlar, oluşan kadroyu adeta domine etti.

VARGAS YÜZDE 82 OY ALDI

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan 'Rüya Takım' oylamasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi. Yapılan oylamalar sonucunda Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82'sini alarak 'En İyi Pasör Çaprazı', oyların yüzde 89'unu alan Ebrar Karakurt, 'En İyi Smaçör', oyların yüzde 59'unu alan Zehra Güneş 'En İyi Orta Oyuncu', oyların yüzde 75'ini alan Cansu Özbay 'En İyi Pasör' ve oyların yüzde 92'ini alan Gizem Örge 'En İyi Libero' seçildi. Polonya'dan Magdalena Stysiak (smaçör) ve İtalya'dan Marina Lubian da (orta oyuncu) 'Rüya Takım'da' yer aldı.