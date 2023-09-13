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Manisa FK’da herkes golcü

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da herkes golcü
Trendyol 1. Lig'de 4 maçta 10 puan toplayarak zirveye ortak oyan Manisa FK'da herkes golcü. Geçen sezon Play-Off ıskalayan Manisa ekibi, ilk 4 karşılaşmada fileleri 8 kez havalandırdı. Siyah-beyazlıların rakip filelere gönderdiği 8 golü ise 6 farklı isim kaydetti. Yeni transfer edilen Sandro Lima 3 kez fileleri sarsarken, Jetmir Topalli, Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak, Demba Diallo ve Tugay Kaçar da birer kez ağları havalandırdı. Ligde 3 galibiyet ve bir beraberlikle lider Eyüpspor'u takip eden Manisa ekibi, milli aranın ardından pazar günü Giresunspor'a konuk olacak. Ligde ilk iki deplasman maçını da kazanan Manisa FK, 3 puana sahip rakibini yenerek Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularına sık sık rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
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