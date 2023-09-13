Tour of Turkey için geri sayım

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Turkey) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bu yıl 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle 8-15 Ekim 2023 tarihlerine ertelenen, 8 etapta gerçekleştireceğimiz organizasyon 14 ülkeden 24 takımdan 168 bisikletçinin katılımıyla Alanya'da başlayarak, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun da 100'üncü yılı. Bu yıla özel 'Bisikleti Büyütüyoruz' vizyonu ile Bisiklet Yarışlarını Anadolu'ya yaymış bulunuyoruz" dedi.