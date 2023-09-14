Geri sayım başladı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, ilk olimpiyat kotaları sahiplerini bulacak. Stark Arena'da 16-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda olimpik olan 6'şar sıklette ilk 5'te yer alan güreşçiler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek. Altın, gümüş ve bronz madalya (2 güreşçi) alan sporcuların yanı sıra üçüncülük müsabakasını kaybeden iki güreşçi arasındaki maçın kazananı, Paris 2024 vizesi alacak. Böylece 18 sıklette toplam 90 sporcu ülkesine olimpiyat kotası kazandıracak.