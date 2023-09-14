Kuntz çıkmazı

Milli Takımımızın Ermenistan beraberliğinin ardından özel maçta da Japonya'ya 4-2 yenilmesi teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili eleştirilerin artmasına neden olurken TFF'nin Alman teknik adama sahip çıkmasıyla durum ilginç bir hal aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 60 yaşındaki teknik adamın görevinin başında olduğunu yinelese de gelen tepkilerin fazlalığı sebebiyle ayrılık ihtimalinin her zaman masada olduğu gelen haberler arasında. Daha önce Kuntz'un yerine Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın isimlerinin sıkça konuşulduğu bilinirken dün de geçtiğimiz Mart ayında B.Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann'ın da listeye dahil edildiği iddiaları olası bir ayrılığın yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Özellikle sosyal medyadan sert tepkiler alan Alman teknik adam için önceki gün maç esnasında açılan pankart da dikkat çekmişti.

MAÇTA İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Karşılaşmada, milli takımdaki akıbeti tartışılan Stefan Kuntz aleyhine tezahüratlar yapılmış ve "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yayına yansımıştı. Ayrıca tribünlerdeki "Go home Kuntz (Evine dön)" pankartı da çok konuşulmuştu. TFF'nin önümüzdeki günlerde konuyu tartışacağı ve nihai kararını alacağı öğrenilirken A Milli Takımımızın Kasım ayında Almanya ile hazırlık maçı oynayacağı kaydedildi. Mücadelenin Berlin'de oynanması planlanıyor.

ÜÇ MAÇI DA YENMEMİZ LAZIM

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, son maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalırken Hırvatistan, önceki gün Ermenistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Hırvatlar, 4 maçta topladıkları 10 puanla, kendisi gibi aynı puanda ama 5 maçı bulunan Ay-Yıldızlılar'ın averajla önünde liderliği kaptı. 12 Ekim'de Hırvatistan (D) 15 Ekim'de Letonya ve 21 Kasım'da Galler'le (D) karşılaşacağız. Puan eşitliği halinde önce ikili averaja bakılan elemelerde eğer kalan maçlarımızı kazanırsak, ilk iki içerisinde yer alıp, finallere gideceğiz. Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım, doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyor. Almanya, ev sahibi olduğu için direkt turnuvada boy gösterecek. 24 takımlı turnuvanın son üç katılımcısı ise 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından belli olacak.

ALMANYA'DA KUNTZ GÜNDEMDE

Ülkemizde olduğu gibi Alman basınında da Stefan Kuntz gündemde yer alıyor. İşte Alman basınından Japonya yenilgisi sonrası öne çıkan başlıklar: N-TV: Japonya Almanya'nın teknik direktör adayı Kuntz'a sorun yarattı. SPORT BUZZER: Kuntz daha fazla baskı altında. EXPRESS: Kuntz için ortam daha da gerginleşecek. FRANKFURTER: Muhtemel Alman Milli Takım Hocası Türkiye'de tehlikede. SPORTSCHAU: Kuntz, Japonya'ya karşı kaybetti.