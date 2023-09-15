Bodrum’da Hakan ayrıldı

Bodrum FK'da bu sezon kadroda düşünülmeyip kulüp bulması istenen Hakan Özmert, 2'nci Lig ekiplerinden Sarıyer'e imza attı. Muğla temsilcisine geçen sezon Süper Lig'deki Antalyaspor'dan devre arasında gelen 38 yaşındaki Hakan, 1'inci Lig'de final oynayan yeşil-beyazlılarda 18 maçta 2 gol atmıştı. Bodrum FK'da hafta başında apar topar apandisit ameliyatı olarak istirahat eden teknik direktör İsmet Taşdemir'in ligde pazartesi günü Sakaryaspor deplasmanında saha kenarında olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.