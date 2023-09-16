Devşirmeye sınırlama

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), A milli takımlar düzeyinde voleybolcu "devşirme" uygulamasına önemli bir sınırlama getirdi. FIVB'nin aldığı karar sonucunda bir ülkenin A milli takımında forma giymiş voleybolcular, vatandaşlık alsa da artık başka bir ülkenin A milli takımında görev yapamayacak. Başka ülkelerde doğan ve söz konusu tarihten önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan 5 isim ise bu karardan etkilenmeyecek ve A milli takımlarda forma giyebilecek. Filenin Sultanları'nın yıldızı Küba asıllı Melissa Vargas, 2021 yılında Türkiye vatandaşlığına geçtiği için FIVB'nin yeni devşirme kuralından etkilenmeyecek. Vargas dışında Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya gelen Aleksia Karutasu, Bosna Hersek doğumlu voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija ve Bosna asıllı Mert Matic de yeni statüden etkilenmeyecek.