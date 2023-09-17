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Haberler Spor Altınordu’ya kabus çöktü

Altınordu’ya kabus çöktü

Kırmızı-lacivertliler, dün de evinde Ankara Demir'e çarpıldı, 3'te 0 yaptı

HABER MERKEZİ
Altınordu’ya kabus çöktü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona iki yenilgiyle başlayan Altınordu evinde Ankara Demirspor'a da mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü: 1-2. Karşılaşmaya Altınordu atak başladı. 3'te Ali Özgün'ün ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Taha güçlükle çıkardı. 6'da sol çaprazdan Emre'nin şutunda kaleci Taha başarılıydı. 13'te Gökhan'ın sağdan ceza alanı içine ortasında topla buluşan Mustafa ağları havalandırdı: 0-1. 64'te savunma arkasına atılan topa hareketlenen Batuhan, çaprazdan topu filelerle buluşturdu: 0-2. 90+3'te kazanılan serbest atışta Emre Oymak'ın dokunduğu topu Ali Özgün sert ve düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 1-2.
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