Filenin Sultanları harika başladı

MİLLETLER Ligi ve Avrupa Şampiyonu, dünya 1 numarası Filenin Sultanları hız kesmiyor. Millilerimiz, Japonya'daki Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne Porto Riko galibiyetiyle başladı. B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, rakibini 3-0 yendi ve toplamda üst üste 16'ncı galibiyetini almış oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda Ebrar Karakurt en iyi smaçör, Zehra Güneş en iyi orta oyuncu, Cansu Özbay en iyi pasör, Vargas en iyi pasör çaprazı, Gizem Örge ise en iyi libero seçilmişti. Yıldızların başarılı grafiği, olimpiyat elemelerinin ilk maçında da devam etti.

EBRAR'DAN 1 SETTE 6 ACE

MİLLİ takımda Zehra 4 blok ile maça damga vurdu. Ebrar 2, Vargas, İlkin ve Elif de birer blok yaptı. Ebrar Karakurt 16 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Melissa Vargas'tan da 15 sayı geldi. Zehra 9 sayı kaydederken, kaptan Eda Erdem 8 sayı ile katkı yaptı. Ebrar ayrıca ikinci sette 6 ace birden yaparak Ay-yıldızlıların maçı domine etmesinde etkili oldu.

TOKYO'DAKİ İKİNCİ RAKİBİMİZ BULGARİSTAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında bugün Bulgaristan'la oynayacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç 07.00'de başlayacak. Ardından 1 gün dinlenecek milliler, Salı günü yine aynı saatte Peru ile karşılaşacak