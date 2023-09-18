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Sultanlar doludizgin

A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'da düzenlenen organizasyonda Porto Riko'nun ardından Bulgaristan’ı da rahat bir oyunla geçti, üst üste 17. galibiyetini almayı başardı.

HABER MERKEZİ
Sultanlar doludizgin

Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı. İkici sette iki ülkede hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru milli takım 2 sayı (11-9) öne geçti.

3. MAÇ YARIN PERU İLE

Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12'de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi. Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı (12-6) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı. Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi. Ay yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 07.00'de Peru'yla karşılaşacak. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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