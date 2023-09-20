Kupada derbi şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. A Spor'un canlı olarak ekranlara getirdiği futbol şöleninde 1. Tur Eleme maçları Ege derbilerine sahne olacak. 1. Eleme turu müsabakalarına, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig'den 48 olmak üzere toplam 62 takım katıldı. Kura çekimine Ege bölgesinden katılan 8 takım da birbirleriyle eşleşti. Kura çekimi sonrasında Karşıyaka-Bergama Belediyespor, Turgutluspor-Aliağa FK, Bornova 1987-Akhisarspor, Balıkesirspor- Burhaniyespor eşleşmeleri gerçekleşti.

MAÇLAR HAFTAYA OYNANACAK

Müsabakalar tek maç eleminasyon sistemine göre 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nın öneminin altını çizerek, "Bugüne kadar büyük sürprizler yaşandı. Zaman içinde BAL takımlarının, 3. Lig ve 2. Lig takımlarının üst liglerdeki güçlü takımları elediğini gördük. Bunlar futbolun heyecanını artırıyor" diye konuştu.