Müthiş seri

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzanarak tarih yazan a y-yıldızlılar, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu da 3-1 mağlup ederek üst üste 18'inci galibiyetine ulaştı. Gruptaki rakiplerden Japonya da 2'de 2 yaparken, ev sahibi takım 3'üncü maçını Kosta Rika'ya karşı oynayacak. Grupta ilk 2 mücadeleden galibiyetle ayrılan Brezilya da 3'üncü maçta Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

'KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ'

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Peru bugün çok iyi oynadı. Bir sonraki maçımızda Arjantin ile karşılaşacağız. Onları izlemedik ama orta oyuncuları ve hücumcuları iyiymiş. Peru gibi iyi savunma yaparlarsa zorlanabiliriz. Ancak her maça olduğu gibi yine kazanmak için çıkacağız" dedi. Milli oyuncu Hande Baladın ise, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Peru inanılmaz bir maç oynadı. Çok iyi defans yaptılar. Biz de aynı şekilde karşılık verdik ve kazanmasını bildik" şeklinde konuştu. Aslı Kalaç da, "Her turnuvada nazarlık maçlar olur, bu da nazarlığımız olsun. Neticede kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 07.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Bu maçtan sonra 1 gün dinlenecek olan milliler, Cuma günü TSİ 10.00'da Brezilya ile oynayacak.