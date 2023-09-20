Riva’da kritik gün

A Milli Futbol Takımımızda Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisinin ardından takımdan gönderildiğine dair haberler çıkan Stefan Kuntz için son karar bugün verilecek. Milli takım teknik direktörlük koltuğu için birçok iddia ortaya atılırken, düğüm bugün çözülecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Alman çalıştırıcı, bugün TFF'nin Riva'daki merkezinde kritik toplantıda bir araya gelecek. Kulislerde konuşulan konulara göre Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un Kuntz ile yola devam edilmesini istediği öğrenildi.

AVCI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Büyükekşi'nin yapılacak toplantının ardından Kuntz'la yola devam kararını açıklayacağı ve bu toplantının da güvenoyu olması için yapıldığı öne sürüldü. Ancak, tüm gelişmelerin yanı sıra Abdullah Avcı'nın Büyükekşi ile görüştüğü ve el sıkıştığı haberi dün en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Avcı'nın milli takımdan gelen teklife asla hayır demeyeceğini söylediği ve Kuntz meselesinin çözülmesinin ardından imzayı atacağı iddia edildi.

ÖZİL VE LÖW SÜRPRİZİ

Bir diğer gelişme ise gündemde bomba etkisi yarattı. Buna göre yapılacak toplantıda sadece Kuntz değil Altıntop'un da geleceği tartışılacak. Federasyonun Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'i düşündüğü öğrenildi. Özil'in ise teklife çok sevindiği ve eski futbolcunun Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Joachim Löw ile birlikte geleceği iddia edildi. Kulislerde ayrıca milli takımı daha önce de çalıştıran Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmek için nabız yokladığı konuşuluyor.