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Haberler Spor Şener Özbayraklı Eyüpspor yolunda

Şener Özbayraklı Eyüpspor yolunda

HABER MERKEZİ
Şener Özbayraklı Eyüpspor yolunda
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya teşekkür edildi. 33 yaşındaki sağ bek, İstanbul kulübü ile 31 karşılaşmada forma giydi. Şener Özbayraklı, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2021 yılında bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer olmuştu. Alınan bilgilere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Başakşehir'den ayrılan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Transferin resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
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