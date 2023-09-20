Vali Akbıyık’tan şampiyona ödül

Slovakya'da düzenlenen Uluslararası Kano Yarışları'nda şampiyon olarak altın madalya kazanan, Polonya'da düzenlenen ve 43 ülkeden 800 sporcunun katıldığı Olimpik Umutlar Kano Yarışları'nda da K1 200 metre U15 yarışlarında şampiyon olan, K1 500 metrede ise 2'nci olan Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Kaan Karahan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Akbıyık, başarısından dolayı genç sporcu Karahan'ı, antrenörü Ahmet Ufuk Özcan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ı ve emeği geçenleri tebrik etti. Kano olimpik umutlar şampiyonluğuna giden yolda yaşadıklarını dinleyen Abıyık, genç sporcuyu altın ile ödüllendirdi.