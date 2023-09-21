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Haberler Spor PFDK açıkladı! Süper Lig'den bazı takımlara para cezası verildi

PFDK açıkladı! Süper Lig'den bazı takımlara para cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftası maçlarının ardından PFDK'ya sevk edilen takımlar hakkında alınan kararları açıkladı. PFDK Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.

AA
PFDK açıkladı! Süper Lig’den bazı takımlara para cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada kurulun Beşiktaş mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 112 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, Yılport Samsunspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'ın da 112 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Kurulun ayrıca Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasında konuk ekibe, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 224 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

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