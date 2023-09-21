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Provedel’den tarihi gol

HABER MERKEZİ
Provedel’den tarihi gol
Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı başlarken, Lazio ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşma şimdiden Devler Ligi tarihine geçti. Konuk takım, 29'da Rivas ile 1-0 öne geçerken Lazio'da umutlar tükendi. Pozisyon üretmekte zorlanan İtalyan ekibinde gemiyi kurtaran ise kaleci Provedel oldu. Son saniyelerde beraberlik için yüklenen İtalyan ekibi 90+5'te yapılan ortaya şahane bir kafa vuruşu yapan Provedel'den attığı golle takımına 1 puanı getirdi. 1.92 boyundaki 1994 doğumlu kaleci daha önce Juve Stabia forması giyerken de rakibe aynı tarifeyi uyguladı. İtalyan kaleci Provedel, 3 yıl önce de Juve Stabia formasıyla Ascoli'ye 90+5'te dün geceki gole benzer bir gol atmıştı.
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