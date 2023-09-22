Taha’dan Paris’te altın madalya sözü

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 5-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü olan Milli Güreşçi Taha Akgül, yurda döndü. Yeni hedefinin Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak olduğunu belirten Akgül, "Çok iyi hazırlandık, gereken her şeyi yaptık ama bronz madalya nasip oldu. Gerekli dersleri çıkaracağız, Paris Olimpiyatları'na daha iyi hazırlanacağız. Paris'te altın madalya sözü verelim milletimize. Biraz daha çalışmak gerekiyor demek ki. Bunun bilincinde olan sporcularız" diye konuştu.