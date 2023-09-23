Futbolda dev ortaklık

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yöneticileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

İLK HEDEF 100 BİN ÇOCUK

İlk olarak açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun gelişimi açısından önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla oldukça önemli bir proje üzerinde çalışıyorduk. Gelecek yıl 1. Lig için de akademi zorunluluğu getiriyoruz. Her iki bakanlığımızın koordinasyonunda ilkokul ve ortaokullarda çocuklarımıza futbol eğitimi vereceğiz. Projemizle birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100.000 çocuğa ulaşmak istiyoruz. Bu amaçla beden eğitimi öğretmenlerine antrenörlük eğitimi vereceğiz. Genç yaşta, doğru ve kaliteli eğitimle yetiştireceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin Türk futbolunun lokomotifi olacağına inanıyoruz" dedi.

"YENİ ARDA GÜLER'LER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk futbolunun gelişmesine önem veriyoruz. Bu süreç içinde ilkokul ve ortaokullardaki öğretmenlerimize futbol eğitimi verilecek. 6 yaşında başlayan süreç çok önem arz ediyor. Avrupa'nın en genç tesislerine sahibiz. Gençleri çok iyi anlayan bir cumhurbaşkanımız var. Bu tesislerde büyük isimler yetişmeli. Yeni Arda Güler'leri yetiştirmek istiyoruz" dedi.

'HERKES DESTEK OLMALI'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Spor ile ilgilenen futbolla ilgilenen ilgili kişileri de destek olmaya çağırıyoruz. İş birliği yapmak isteyen spor kulüplerimizle de altyapı çalışması ve spor liselerini tematik hale getirecek projelendirecek çalışmanın içerisine girmek istiyoruz. Sokaktaki herkes bu konuda fikir beyan ediyor ama ben ne yapabilirim demiyor. Yapacaklarımızı öğrendik, gelin hep beraber yapalım diyorum" dedi.