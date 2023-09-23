Rıza Kayaalp dünya ikincisi

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp gümüş madalya elde etti. Başkent Belgrad'daki organizasyonda Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı. Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi. Son saniyelere de 2-1'lik Rıza'nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza'yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2'lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Kayaalp ise gümüş madalyada kaldı.

SELÇUK CAN BRONZ İÇİN MİNDERDE

Öte yandan grekoromen 72 kiloda Alman rakibi Widmayer'i 4-1 yenerek yarı finale çıkan Selçuk Can, Fransız Hassan Ghanem'e 4-0 yenildi. Can, bugün bronz madalya mücadelesine çıkacak. 82 kiloda da Burhan Akbudak ise 5. sırada yer aldı.