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Son dakika: Filenin Sultanları olimpiyatlarda

Son dakika haberi...Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçında Japonya'yı da mağlup etti ve olimpiyatlara katılma vizesi aldı.

İHA
Son dakika: Filenin Sultanları olimpiyatlarda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Grupta 6'da 6 yapan Milliler, Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Japonya'da düzenlenen elemelerde oynadığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu sonuçla 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Milliler, üst üste 2. kez Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

A Milli Takım, elemelerdeki yedinci ve son maçında yarın TSİ 10.00'da Belçika ile karşılaşacak.

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