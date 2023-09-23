Sultanlar ezip geçiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya'yı da set vermeden 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde etti. Müsabakada ilk dakikalar 7-7 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında farkı 4 sayıya (12-16) çıkaran Filenin Sultanları, üstün oynadığı ilk seti 25-21 önde tamamladı. İkinci sete iyi başlayan Brezilya, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakalasa da önce beraberliği sağlayan ardından 5 sayılık (24-19) farkı yakalayan ay-yıldızlı ekip, son anları heyecanlı geçen bölümü de 29-27 önde bitirdi. Üçüncü sete her iki ülkede hücumda ve defansta etkili başladı. Setin başları 10-10 eşitlikle geçilirken, 3 sayılık seri bulan milliler 10-13 öne geçti. Setin ortalarında 6 sayı (12-18) fark yakalayan milli takım, iyi oynadığı üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

YEN JAPONYA'YI, KAP BİLETİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, son oynadığı 19 maçı da kazanarak büyük sükse yaparken, Paris 2024 Olimpiyatları vizesi almasına sadece bir adım kaldı. Filenin Sultanları, B Grubu'nda 6. maçında bugün elemelerin favorilerinde ev sahibi Japonya ile TSİ 13.30'da karşı karşıya gelecek. Milliler, bugün güçlü rakibini de yenmesi halinde Olimpiyat vizesi almaya hak kazanacak. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

HANDE'Yİ TEHDİT EDEN SANIK İÇİN YENİ KARAR

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mustafa Neşeli'nin tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmış ve kadına tehdit suçundan dava açılmıştı.

GOMİS'TEN ANLAMLI DESTEK

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Japonya'da gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı 3-0 yendiği maçı kızıyla birlikte tribünden takip etti. Kawasaki Frontale'de oynayan Fransız golcü, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın" ifadelerini kullandı.