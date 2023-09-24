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Haberler Spor Denizli'de yağlı güreş heyecanı! 500 pehlivan er meydanında!

Denizli'de yağlı güreş heyecanı! 500 pehlivan er meydanında!

Denizli'de yağlı güreş heyecanı yaşanıyor. Müsabakalar yoğun katılım ile başladı. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan başpehlivanlar başta olmak üzere 500 pehlivan Denizli er meydanında yer aldı.

İHA
Denizli’de yağlı güreş heyecanı! 500 pehlivan er meydanında!

Denizli'de 500 pehlivanın güreşeceği Denizli Yağlı Güreşleri heyecanla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile düzenlediği Denizli Yağlı Güreşleri, saatler 10.00'u gösterdiğinde Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde başladı. Muhteşem bir atmosferde başlayan müsabakaları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de takip etti.

Ata sporu yağlı güreşte Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Mustafa Taş gibi altın kemerli başpehlivanlar başta olmak üzere 500 pehlivan Denizli er meydanına çıkacak.

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