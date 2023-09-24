Göztepe Manisa’yı devirdi

Trendyol 1. Lig'de kritik Ege derbisinde Göztepe, ev sahibi Manisa'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmaya her iki takım da atak başladı. 10'da Göztepe atağında Diouf'un şutunda kaleci Alperen'i geçen topu Ayberk son anda çizgi önünden çıkardı. 13'te Kaan'ın serbest atışında arka direkte Ayberk çevirdi. Domgjoni'nin şutu savunmadan sekti. 17'de Manisa FK atağında Burak'ın şutunda top dışarı gitti. 37'de Yunus Emre kaleyi uzaklardan yokladı. Ancak top auta çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARIDA NET FIRSATLAR KAÇTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da tutuktu. 62'de Göztepe, net bir gol fırsatını kaçırdı. Diouf, yere düşen Domgjoni'den topu kurtarıp Traore'ye çıkardı. Traore boş pozisyonda zor olanı yaparak topu auta attı. 73'te Göztepe ceza alanı içindeki karambolde Tugay Kaçar topu kaleye gönderdi. Kaleci Lis'i geçen topu Taha çıkardı. 88'de Yunus Emre'nin soldan ortasında arka direkte kendini unutturan Celil boş pozisyonda ağları havalandırdı: 0-1. Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

MANİSA'DAN İLK KAYIP

DÜNKÜ Göztepe maçına kadar ligde 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Manisa FK derbiyi kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı. Geçen hafta Giresun deplasmanından beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, son iki maçta 5 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

İLK ON BİRLERDE DEĞİŞİM ZAMANI

ZİRVE yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde dün iki takım da on birlerinde değişikliğe gitti. Ev sahibi Manisa FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, iki değişiklik yaptı. Korkmaz, Bedirhan'ın yerine Domgjoni'yi, Kerim Frei'nin yerine Korenica'yı tercih etti.

Göztepe'de ise teknik direktör Radomir Kokoviç, Bandırmaspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı isim kullandı. Kokovic, siyahbeyazlı ekibin karşısında Nielsen'in yerine kart cezası sona eren Atınç'ı, Billal'in yerine Ümit'i, Celil'in yerine Palmer'ı, İzzet Furkan'ın yerine Mamah'ı tercih etti.

AKHİSAR STADI'NDA TRİBÜNLER BOŞ KALDI

MANİSA FK ve Göztepe'yi Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya getiren karşılaşmada tribünler boş kaldı. Ev sahibi Manisa FK taraftarları, siyahbeyazlı takım zirve yarışına ortak olmasına rağmen maça ilgi göstermedi. Maraton ve numaralı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. Buna karşılık konuk Göztepe taraftarları gün boyu İzmir'den Akhisar'a özel araçları ve otobüslerle akın ederek, deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümün büyük çoğunluğunu doldurdu.

MANİSA FK'DA GRAOVAC KIZARDI

MANİSA FK, derbide 3 puanın yanı sıra önemli bir oyuncusundan da oldu. Maçın uzatma anlarında skor Göztepe'nin 1-0 galibiyeti ile devam ederken 90+4'te Manisa FK'dan Graovac, rakibi Kubilay'a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Graovac'ın direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maçtan men cezası alması bekleniyor.