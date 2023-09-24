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Haberler Spor Son dakika: Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı

Son dakika: Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı

Son dakika haberi... Filenin Sultanları, grubun yedinci ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Milliler, Belçika'yı setlerde 3-0 mağlup etti. Grupta 7'de 7 yapan Filenin Sultanları, böylece elemeleri namağlup bir şekilde tamamlamış oldu.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Filenin Sultanları 7’de 7 yaptı

Önce Milletler Ligi ve daha sonra Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün de Japonya'yı mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Millilerimiz, grubun son maçında Belçika'yı da 3-0 mağlup etti.

Bu zaferle birlikte Filenin Sultanları galibiyet serisini 22 maça çıkardı.

FİLENİN SULTANLARI, OLİMPİYAT VİZESİNİ ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini şu ana kadar oynadığı maçlarla birlikte garantiledi. Filenin Sultanları, dün oynadığı Japonya müsabakasını da kazanarak dünya sıralamasındaki zirvedeki yerini korudu.

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