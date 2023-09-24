Sultanlar Olimpiyatlarda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi. Maça iyi başlayan Japonya, ilk seti 25-22 kazandı. Milli takım, ikinci sete daha iyi başlarken, çekişmeli geçen seti 25-22 kazandık: 1-1. Üçüncü setin ilk bölümlerinde iki takım da iyi mücadele sergilerken, ay-yıldızlı ekip, Vargas'ın sayılarıyla farkı açtı ve 6 sayılık üstünlük sağladı: 8-14. Bu bölümden sonra Japonya, etkili oyunuyla farkı eriterek skoru eşitledi:

21-21. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümünde iyi mücadele eden milli takım, seti 26-24 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sete çok iyi başlayan milliler, üst üste bulduğu sayılarla skoru 23-10'a getirdi.

Milli takım, seti 25-12, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Filenin Sultanları, bu sonuçla B Grubu'nda 6'da 6 yaptı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi. Üst üste 21. maçından galibiyetle ayrılan milliler, son maçında bugün saat 10.00'da Belçika ile karşılaşacak.

BAKAN OSMAN ASKIN BAK TEBRİK ETTİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi: "İşte Filenin Sultanları, işte başarının istikrarı... Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da bizleri gururlandıracağına yürekten inanıyorum."