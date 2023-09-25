Dünyanın 7. harikası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Üst üste 22'nci galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

VARGAS YİNE ŞOV YAPTI

Milli oyuncu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sultanlar turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Birincilik kupasını kaptan Eda Erdem Dündar aldı. Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım elemelerde maç kaybetmeyen tek takım olurken, galibiyet serisini de 22 maça çıkardı.