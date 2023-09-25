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Haberler Spor TFF açıkladı! Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı

TFF açıkladı! Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın, 15 Ekim Pazar günü Letonya ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının stadyumunun değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, mücadelenin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığı duyuruldu.

İHA
TFF açıkladı! Türkiye-Letonya maçı Konya’ya alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

TFF, Türkiye - Letonya maçı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."

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