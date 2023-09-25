TFF açıkladı! Türkiye-Letonya maçı Konya’ya alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

TFF, Türkiye - Letonya maçı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."