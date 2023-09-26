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Altın kemer Zeybek’in

SEBAHATTİN ALP
Altın kemer Zeybek’in
Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde sabah erken saatlerde başlayan Denizli Yağlı Güreşlerine Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan pehlivanlardan Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Mustafa Taş'ın yanı sıra 500 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Denizli Yağlı Güreşleri'nin ağası iş insanı Hayati Işık olurken, 14 boyda yapılan müsabakalar nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Yarı finalde Seçkin Duman'ı yenen Ali Gürbüz finale çıkan ilk isim olurken, Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban'ı yenerek adını finale yazdırdı. Zorlu mücadele 21 dakika sürerken rakibi Kırkpınar'ın efsane ismi Ali Gürbüz'ü yenen, son Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek Denizli Yağlı Güreşleri şampiyonu oldu, altın kemeri almaya hak kazandı.
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