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Haberler Spor Şampiyon güreşçiler döndü

Şampiyon güreşçiler döndü

HABER MERKEZİ
Şampiyon güreşçiler döndü
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz, 130 kiloda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp ve 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar, Ankara'ya geldi. Güreşçiler, Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen şampiyon Ali Cengiz, "Bayrağımızı göndere çektirdik. Bunun için mutluyum" dedi. Rıza Kayaalp de, "10 tane dünyada, 13 tane Avrupa'da ve 3 tane olimpiyat olmak üzere toplamda 20 altın madalya kazanarak dünya tarihine geçtik. Önümüzde yine kırılması gereken bir rekor var" diye konuştu.
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