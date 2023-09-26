Trabzon’a soğuk duş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. 44. dakikada Uğurcan'ın degajında Onuachu'nun kafa pasında topla buluşan Edin Visca ceza alanına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. İkinci yarı 62'de Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın sol kanatta yerden ortası sonrası savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde bulan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

BAMBAŞKA BİR HATAYSPOR

72'de Strandberg'in vuruşunda savunmadan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Rivas'ın gelişine sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti.1-2. 88'de Bashiru'nun şutunda Lamkel Ze'nin altı pas önünde ayağını uzatarak topun yönünü değiştirmesi sonucu top ağlara gitti: 2-2. 90+7'de Fernandes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Bashiru şık bir plaseyle topu köşeden ağlara gönderdi ve karşılaşma 3-2 bitti.