Denizli’ye müjde

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün aylardır üzerinde çalıştığı "Okul Öncesi Çocuklarda Temel Spor Eğitimi" projesi, Avrupa Birliği tarafından Erasmus programı kapsamında kabul edildi. Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı 2023 yılı Erasmus+Spor Alanında Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Toplam 89 proje arasından seçilen İl Müdürlüğü Projesine 24.170 Euro hibe desteği sağlandı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden oluşan proje ekibi, yaklaşık 7 ay boyunca proje için emek verdi. Planlama aşamaları, hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin oluşturulması, kaynakların belirlenmesi, planların uygulanması ve kontrol süreçlerinde görev alan proje ekibi, sonuçların açıklanmasıyla sevinç yaşadı. 10 kişilik proje ekibi, İtalya'dan proje ortağı CEIPES adlı kuruluş ile eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere önümüzdeki aylarda Palermo kentine gidecek.

ÖMER İLMAN EKİBİNİ KUTLADI

Okul Öncesi Çocuklarda Temel Spor Eğitiminin fiziksel ve zihinsel olarak önemine vurgu yapan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, projenin hedefine ulaşmasını dileyerek görev alan çalışma arkadaşlarını kutladı. Ayrıca Denizli'den Tutku ve Gençlik Spor Kulübü'nün "İşitme Engellilerin Top Sesi: Antrenörler için Eğitim Programı" adlı projesi de Erasmus programı kapsamında 17.112 Euro hibe desteği ile kabul edilerek kente ikinci bir sevinç yaşattı.