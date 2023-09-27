İzmir TSYD’den voleybol şöleni

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek voleybol turnuvası Efeler Ligi'nden 4 ekibin katılımıyla 4-6 Ekim'de oynanacak. Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılacağı voleybol şöleni büyük heyecana sahne olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı TSYD Basın Alanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, özellikle kadın voleybolunda başarıların daha da artmasıyla voleybola ilginin yükseldiğini söyledi. Okumuş, "Türkiye Voleybol Federasyonunun 'biz voleybol ülkesiyiz' diye bir sloganı var. Ben de İzmir'in voleybol kenti olduğunu düşünüyorum. TSYD olarak 9 yıl önce başlattığımız ve geleneksel olma noktasına gelen turnuvayı devam ettirmek için çaba gösteriyoruz" dedi. Lig usulü oynanacak turnuvanın ilk gün programı şöyle: Arkas Spor-Cizre Belediye (14.00), Alanya Belediye- Bigadiç Belediye (16.30).