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Haberler Spor İzmir’de sutopu heyecanı var

İzmir’de sutopu heyecanı var

HABER MERKEZİ
İzmir’de sutopu heyecanı var
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğinde 4 ekibin katılımıyla Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyespor ile İzmir Göztepe Rotary iş birliğinde Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek turnuva, 29 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek. Turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediye ve Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan'dan Olympiakos ve Panionios takımları katılacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yunanistan ve Türk takımları bu turnuvada boy gösterecek" dedi.
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