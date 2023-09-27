  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kupada derbi ateşi

Kupada derbi ateşi

Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Karşıyaka sahasında saat 17.30’da Bergama’yı; Turgutlu ise evinde 15.00’te Aliağa FK’yı konuk edecek.

HABER MERKEZİ
Kupada derbi ateşi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda derbi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan Bornova FK-Akhisarspor, Balıkesirspor- Burhaniye Belediyespor maçlarının ardından bugün de birbirinden zorlu iki Ege derbisi oynanacak. TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk iddiasını ortaya koyan İzmir ekibi Karşıyaka, bugün 3. Lig 4. Grup temsilcisi Bergama Sportif'i ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Zorlu maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Ev sahibi Kaf-Kaf 3'te 3 yaparak lige müthiş bir başlangıç yaparken rakibi Bergama ise üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. 3. Lig'deki iki iddialı Ege temsilcisi Turgutluspor ile Aliağa FK da Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Hakan Ergin'in yöneteceği kupa eşleşmesinin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

KAZANANLAR 2. TURA ÇIKACAK

Kazanan taraf adını direkt 2. Tur'a yazdıracak. Normal süre içinde eşiklik bozulmazsa tur atlayan ekipler 15'er dakikalık iki uzatma qve devamında seri penaltı atışlarında belirlenecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA