Kupada derbi ateşi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda derbi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan Bornova FK-Akhisarspor, Balıkesirspor- Burhaniye Belediyespor maçlarının ardından bugün de birbirinden zorlu iki Ege derbisi oynanacak. TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk iddiasını ortaya koyan İzmir ekibi Karşıyaka, bugün 3. Lig 4. Grup temsilcisi Bergama Sportif'i ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Zorlu maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Ev sahibi Kaf-Kaf 3'te 3 yaparak lige müthiş bir başlangıç yaparken rakibi Bergama ise üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. 3. Lig'deki iki iddialı Ege temsilcisi Turgutluspor ile Aliağa FK da Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Hakan Ergin'in yöneteceği kupa eşleşmesinin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

KAZANANLAR 2. TURA ÇIKACAK

Kazanan taraf adını direkt 2. Tur'a yazdıracak. Normal süre içinde eşiklik bozulmazsa tur atlayan ekipler 15'er dakikalık iki uzatma qve devamında seri penaltı atışlarında belirlenecek.