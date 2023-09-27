Şampiyonlara müthiş karşılama

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nu zirvede tamamlayarak kota alan A Milli Kadın Voleybol Takımı dün yurda döndü. THY'nin tarifeli seferiyle Tokyo'dan İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen "Filenin Sultanları", Arnavutköy Belediyesinin minik voleybolcuları ile taraftarlar tarafından Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Üstündağ, "Filenin Sultanları, belki de dünyada örneği olmayan bir şekilde 1 yılda 3 şampiyonluk elde etti. Artık hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. Türk sporunda bir ilki gerçekleştireceğiz" dedi.