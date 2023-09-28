Altay’dan en kötü başlangıç

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Altay, geride kalan 6 haftada sergilediği performansla 16 sezon sonra en kötü başlangıçlarından birine imza attı. İzmir temsilcisi ligin ilk altı haftasında 4 puan topladığı 2007-2008 sezonunun ardından en kötü performansını sergiledi. Bu sezon oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi ile hanesine 4 puan yazdıran İzmir ekibi, yine 1. Lig'de mücadele ettiği 2007-2008 sezonunda da aynı performansı sergileyerek 4 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile 4 puan toplamıştı.

EN FAZLA GOL YEDİĞİ SEZON

İzmir temsilcisi hücum ve kalesini savunmakta da sorun yaşadı. Altay, yine 2007- 2008 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde 15 gol görürken, rakip ağları 8 kez sarsmıştı. Siyah-beyazlılar bu sezon bu anlamda da en kötü performansına imza atarken, 11 gol yedi, 5 gol attı.