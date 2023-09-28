The Bodrum Cup Selanik’te başlayacak

MAXİMİLES Black 35. The Bodrum Cup, 2 Ekim Pazartesi günü Selanik'ten başlayacak. Organizasyonun programının ve detaylarının paylaşıldığı dünkü toplantıya The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir ilke imza atmak istediklerini belirten Uysal, "Organizasyonumuz 2 Ekim Pazartesi günü Selanik'ten başlayıp Dolmabahçe Sarayı'nda tamamlanacak. O kadar heyecanlı ki biz her yıl her gün Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili konuşuyoruz fakat bizler bu yıl onu sadece anmak istemedik, gözlerini açtığı yerden kapattığı yere denizden gelmeyi planladık. Daha önce yapılmamış bir şeyi yapmak istedik. Teşekkürü borç biliyoruz." diye konuştu.

BİR YARIŞTAN FAZLASI

Teknelerin bin milin üzerinde yol yapacağını vurgulayan Uysal, "Tekneler 26 gün seyir yapacak. Organizasyonumuz 2 etaptan oluşuyor. Birincisi Selanik-Dolmabahçe. Ardından İstanbul-Bodrum. İkinci etap ise 35 yıldır olduğu gibi 16 Ekim'de başlayarak 21 Ekim'de ödül törenimizle sona erecek. Sadece bir yelken yarışı değil çok daha fazlası." diyerek sözlerini tamamladı.