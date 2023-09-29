58. sezon başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon, bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Birçok ilk ve ilginç rekorları barındıran Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olurken başantrenör Ergin Ataman da Türk basketbol tarihinde birçok ilke imza attı. Efes Pilsen (Anadolu Efes), Beşiktaş Milangaz ve Galatasaray Medical Park ile şampiyonluk yaşayan Ataman, 3 farklı takımla ligde ipi göğüsleyen ilk ve tek antrenör oldu.

1966- 1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı. Pınar Karşıyaka'nın ise iki şampiyonluğu bulunuyor. Ege ekiplerinden Yukatel Merkezefendi, Manisa BŞB, Aliağa Petkimspor ve Pınar Karşıyaka yine en üst seviyede mücadele edecekken, geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden Çağdaş Bodrumspor da tarihinde ilk kez Süper Lig'de ter dökecek.

ÖNE ÇIKAN REKORLAR

ERMAN Kunter, 153 sayıyla bir maçta en fazla skor üreten oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Beşiktaş'ın İstanbul Karagücü'nü 110-56 yendiği maçta, siyah-beyazlı takımın 110 sayısını da Hüdai Budanur kaydetti. Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı olan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk takım olma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.