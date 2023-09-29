Filenin Efeleri parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek. Filenin Efeleri, 30 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek elemelerde B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak. Milli takımın TSİ maç programı şöyle: 30 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye- Sırbistan. 1 Ekim Pazar: 04.00 Türkiye-Slovenya. 3 Ekim Salı: 10.00 Türkiye-ABD. 4 Ekim Çarşamba: 13.30 Türkiye-Japonya. 6 Ekim Cuma: 04.00 Türkiye- Finlandiya. 7 Ekim Cumartesi: 04.00 Türkiye- Mısır. 8 Ekim Pazar: 07.00 Türkiye-Tunus.