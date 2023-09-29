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Manisa FK’dan Bakan Bak’a ziyaret

Siyah-beyazlı kurmaylar, Gençlik ve Spor Bakanı Bak’la 19 Mayıs Stadı hakkında fikir alışverişinde bulundu

HABER MERKEZİ
Manisa FK’dan Bakan Bak’a ziyaret

Manisa'nın Birinci Lig'deki iddialı temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün ve Aktan, yenileme çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadyumu ve siyah-beyazlı kulüp hakkında Bakan Osman Aşkın Bak'la bilgi alışverişinde bulundu.

MÜMİN ÖZKASAP'A GERİ DÖNÜYOR

Ziyarette Başkan Mevlüt Aktan, Bakan Bak'a üzerinde isminin yer aldığı 45 numaralı Manisa FK formasını ve kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, Birinci Lig'de mücadele eden Manisa FK'ya başarı dileklerini iletti. Öte yandan ligdeki son iki iç saha maçını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamak zorunda kalan Manisa FK'da Başkan Mevlüt Aktan, haftaya Mümin Özkasap Stadı'na döneceklerini dile getirdi.

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