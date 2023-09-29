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Haberler Spor Perdeyi Manisa BŞB açıyor

Perdeyi Manisa BŞB açıyor

Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Manisa ekibi saat 19.00’da Bahçeşehir Koleji’ni evinde ağırlayacak

HABER MERKEZİ
Perdeyi Manisa BŞB açıyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor ligin ilk haftasında bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligdeki ilk yılının ardından ilk kez Avrupa arenasında da yer almaya hak kazanan Manisa ekibi, hafta içinde 3-5 Ekim tarihleri arasında FIBA Europe Cup Elemeleri B Grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak. Sezon öncesi antrenörlük görevine İran Milli Takımı'yla anlaşan Hakan Demir'in yerine Ahmet Kandemir'i getiren Manisa BŞB, kadrosunu yeni transferler Daron Russell, Ryan Luther, Emanuel Terry, James Anderson, Dorukhan Engindeniz, Kaan Sarıaslan, Sinan Sağlam, Ragıp Berke Atar ve Ayberk Olmaz'la güçlendirmişti.
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