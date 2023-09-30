Nazilli Belediye’de sakatlar dönmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, evinde oynayacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, tedavilerine devam edilen oyunculardan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Ahmet Gökbayrak, Hüseyin Cihan Avcu ve Talha Erdoğan'ın bu haftaki maçta forma giyemeyecekleri bildirildi. Üç futbolcunun da henüz iyileşmediği ve Adıyaman FK karşılaşmasında görev yapamayacakları açıklandı. Öte yandan Nazilli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yatağanspor ile hazırlık maçı oynadı. Siyah-beyazlılar yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti ve müsabakayı 3-2 kaybetti. Lige 4'te 4 yaparak başlayan Aydın temsilcisi geçen hafta Bucaspor 1928 deplasmanından yenilgiyle ayrılarak galibiyet serisine son vermişti.