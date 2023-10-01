Derbi pazarı

TFF 2. ve 3. Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Ege ekipleri, bugün derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta iki İzmir ekibi Altınordu ve Bucaspor 1928 Doğanlar Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

Altınordu'nun ev sahipliğindeki maçı Tayfun Sarı yönetecek. Ligde oynadığı 4 maçta galibiyetle tanışamayan 1 puana sahip Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka ve 8 puanı bulunan Bucaspor 1928'in çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım derbiden mutlak üç puan hedefliyor.

İki takımda da eksik veya sakat bulunmuyor.

HEDEF MUTLAK ÜÇ PUAN

Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup eden Menemen FK ve henüz galibiyeti bulunmayan Fethiyespor İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Menemen İlçe Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Levent Buğra Vartemel yönetecek.

Sıralamada 7 puanla 7. basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Cenk Laleci, Fethiyespor karşısında galip gelip seri başlatmak istediklerini söyledi. Geride kalan süreçte 3 beraberliği bulunan Fethiyespor'da ise teknik adam Erhan Altın ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını, takımına çok güvendiğini dile getirdi. İki ekip de derbiye tam kadro çıkacak.

ZİRVE YARIŞI İYİCE KIZIŞTI

3. Lig 2. Grup'ta ise iki güçlü Ege ekibi bugün karşılaşacak. Grupta 3'te 3 yaparak lider olan Karşıyaka ve üç maçta 2 galibiyet. bir beraberlikle zirve takipçisi Turgutluspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede hakem Burak Doğru görev yapacak. Kaf-Kaf'ta Efe dışında eksik bulunmazken konuk Manisa ekibi ise tam kadro İzmir'e geliyor.

Kaf-Kaf seriyi sürdürmek, Kasaba ise liderliği rakibinden almak için sahaya çıkacak.