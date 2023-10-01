Filenin Efeleri galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında bugün TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak. B Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele ediyor. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek