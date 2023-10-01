Manisa FK puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK, zorlu G.Birliği deplasmanından beraberlikle ayrıldı: 0-0. Karşılaşmaya her iki ekip de etkili başladı. Maçın 16. dakikasında ev sahibi G.Birliği 1-0 öne geçti. Bu dakikada Muhammed Himmet'in sağ kanattan ortasında Yatabare düzgün bir vuruşla Manisa FK ağlarını sarstı. Bu golün ardından rakip kalede daha fazla etkili olan siyah-beyazlılar, skora denge getirdi. 22'de Lima'nın pasında Oğuz skora denge getirdi: 1-1.

KALESİNİ İYİ SAVUNDU

63'te Topalli'nin soldan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı dışında Tugay yerden sert bir şekilde kaleye gönderdi. Top az farkla yandan auta çıktı. 66'da Kayode'nin pasında sağ tarafta topla buluşan Amilton müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. 74'te G.Birliği atağında Enes'in uzaktan sert şutunda top sırayla iki direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Manisa savunması topu uzaklaştırdı. 89'da ceza alanı içinde topla buluşan Oltan müsait pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Manisa FK, G.Birliği deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

KORKMAZ'DAN TEK HAMLE

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, dün Gençlerbirliği deplasmanında kadroda tek hamle gerçekleştirdi. Genç teknik adam geçen hafta Ege derbisinde Göztepe'ye karşı 1-0 kaybettikleri maçın on birinde bir değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Graovac'ın yerine Diallo'ya şans veren Korkmaz, kadro düzeninde de taşları yerinden oynattı. Burak Altıparmak'ı savunmaya çeken Korkmaz, Oğuz'u da ileri uçtan orta alana çekti ve Lima'yı hücumda tek başına oynattı.

DIŞ SAHADA ÜST ÜSTE İKİNCİ BERABERLİK

Manisa FK, bu sezon deplasmanda üst üste ikinci beraberliğini aldı. Dış sahada ilk iki maçında Kocaeli ve Erzurumspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Giresun'dan sonra dün de G.Birliği ile berabere kaldı. Geçen hafta sahasında Göztepe'ye yenilen Manisa ekibi, son üç maçtan 3 puan çıkaramadı.