Pazar heyecanı

TRENDYOL Süper Lig'in 7. haftasında şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün zorlu maçlara çıkacak. Ligde üst üste 6 maçını da kazanarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Çaykur Rize'yi konuk edecek. Maçı Cihan Aydın yönetecek. Sarı-lacivertliler, 18 puanla zirvede yer alırken, Karadeniz ekibi ise 11 puanla 4. sırada konumlanıyor. Kanarya'da sakat Cengiz Ünder ve Emre Mor bugün forma giyemeyecek.

KARTAL ÇIKIŞ PEŞİNDE

Beşiktaş ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sezona istediği gibi başlayamayan 10 puanlı Beşiktaş, 9 puana Sahip Konya önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Kartal'da Mert Günok, Fernandes ve Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.