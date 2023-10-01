Potada derbili start

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcileri Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka bugün sezonun ilk haftasındaki derbide rakip olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Yeni sezon öncesi ev sahibi Petkimspor 7 transfer yaparken, ligin son finalisti Pınar Karşıyaka ise 6 transferle kadrosunu takviye etti. Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Her geçen sene tempomuzu, ligdeki varlığımızı hem kulüp hem basketbol organizasyonu olarak artırmaya çalışıyoruz" dedi. Yapılan takviyelerin ardından bir uyumu yakalamanın çok kolay olmadığını kaydeden Gören, "Ligin önemli takımlarından birisi olmaya, istikrarı yakalamaya gayret ediyoruz. Lig yine zorlu olacak, biz de hedeflerimiz doğrultusunda kendimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

'EN TEPEYİ ZORLAMAK İSTİYORUZ'

Pınar Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Tamer Ustaoğlu ise "Hedefimiz iyi basketbol oynamak ve yer aldığımız bütün kategorilerde üst sıralarda yer almak" dedi. Ustaoğlu, "Karşıyaka hangi branşta olursa olsun en yükseği hedefler. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda en tepeyi zorlamak istiyoruz. Takım uyumu kısa sürede tamamlanırsa bunları elde edebilecek gücü yakalarız" ifadelerini kullandı.