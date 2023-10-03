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Haberler Spor Ankaragücü’nde Kafkas ayrıldı

Ankaragücü’nde Kafkas ayrıldı

HABER MERKEZİ
Ankaragücü’nde Kafkas ayrıldı
Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile vedalaşıldı. Sarı-Lacivertliler, Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas'a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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